Schalke will Hinrunde krönen - Ruthenbeck spielt um Job

Im Duell des FC Schalke 04 gegen die Kölner ist die Favoritenrolle geklärt. Schalke als Tabellenzweiter hat wettbewerbsübergreifend seit zwölf Spielen nicht mehr verloren. Jetzt will die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco die Bundesliga-Hinrunde krönen. Der Coach spricht jedoch von einer "sehr, sehr sensiblen" Partie. "Köln ist wieder beisammen. Die Mannschaft kann viel mehr, als ihr Tabellenplatz aussagt. Sie haben nichts zu verlieren. Das wird ein dicker Brocken für uns", warnte der Trainer.



Tabellen-Schlusslicht Köln will nach dem ersten Bundesliga-Sieg am vergangenen Samstag über den VfL Wolfsburg nachlegen. Laut Pokalhistorie stehen die Zeichen gut. Von bislang sechs Duellen mit Schalke haben die Kölner fünf gewonnen. Trainer Stefan Ruthenbeck spielt um eine Vertragsverlängerung. Sein Arbeitsverhältnis ist nur bis zur Winterpause befristet. "Wir haben ausgemacht, dass wir uns am Mittwoch zusammensetzen", sagte Ruthenbeck.