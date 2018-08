Am 8. Juni war die Welt für DFB-Präsident Reinhard Grindel noch in Ordnung. Kein frühes WM-Aus, keine Özil-Debatte rüttelten an seinem Stuhl. Stattdessen löste er in einer 11.000-Seelen-Gemeinde an der Elbe einen kollektiven Jubelsturm aus. Die Bilder gingen durch die Republik, wie im Vereinsheim der Spielvereinigung Drochtersen/Assel alle Hemmungen fielen, als Grindel dem Regionalligisten für die erste Runde des DFB-Pokals den FC Bayern München (Anstoß: 15:30 Uhr) zuloste und die Stadionwurst in Drochtersen lobte.