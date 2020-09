DFB-Pokal - Schalkes letzte internationale Chance?

DFB-Pokalsieger 2011

Quelle: imago sportfotodienst

Um an ein "Wunder von München" zu glauben, denken viele Schalker aber nicht nur an die starke Vorstellung in der Bundesliga vor kurzem zurück, sondern viel mehr an den 2. März 2011. Vor sechs Jahren hieß das damalige Pokal-Halbfinale Bayern gegen Schalke.



Die Gäste gewannen durch ein Tor von Superstar Raúl mit 1:0 und holten beim Endspiel am 21. Mai 2011 mit einem 5:0-Sieg über den MSV Duisburg den Goldpott nach Gelsenkirchen. Es war der bislang letzte Titel für Schalke. "Damals hat Schalke als Außenseiter auch in München gewonnen. Warum denn nicht noch einmal?", will Heidel wissen. Auf Schalke ist Endspielstimmung angesagt – auch wenn es erst das Viertelfinale ist.