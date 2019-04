In einem wahren Pokal-Krimi konnte der FC Bayern einen K.o. vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund so eben noch abwenden. Auch wegen einer über 75-minütigen Unterzahl ließen die Gastgeber gegen den entfesselt auftretenden Zweitligisten 1. FC Heidenheim jede Souveränität vermissen und erreichten die Runde der letzten Vier nur dank seiner individuellen Klasse. Die Münchner siegten nach einer Roten Karte für Niklas Süle (16. Minute), der Robert Andrich nur mit einem Foul stoppen konnte, das Schiedsrichter Guido Winkmann nach dem Videostudium als Notbremse und somit rotwürdig beurteilte, mit 5:4 (1:2).



Der Spielverlauf riss die 75.000 Zuschauer mit: 1:0, 1:2, 4:2, 4:4 hießen die Durchgangsstationen bis zum entscheidenden Treffer von Robert Lewandowski. Der eingewechselte Torjäger verwandelte in der 84. Minute einen Handelfmeter zum Happy End für die Bayern. Zuvor hatten Leon Goretzka (12.), Thomas Müller (53.), Lewandowski (56.) und Serge Gnabry (65.) für die wankenden Münchner getroffen. Bei den Gästen, die nach dem Platzverweis von Süle so richtig aufdrehten, wäre der dreifache Torschütze Robert Glatzel (26./74./77., Foulelfmeter) beinahe zum Pokalhelden geworden. Die 2:1-Pausenführung hatte Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer erzielt.