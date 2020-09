Die Zurückhaltung der Medien mit Entlassungsforderungen erklärt sich zum großen Teil aus der sehr kommunikativen und verbindlichen Art, in der Kohfeldt mit ihnen umgeht. Selbst in größten Stresssituationen nimmt er sich Zeit, seine Sicht der Dinge zu erläutern und speist die Zuhörenden nicht mit Floskeln ab, sondern macht sie in der Regel klüger.



Eine besondere Wechselwirkung gibt es auch zwischen Kohfeldt und den Fans. Negativ-Sprechchöre im Stadion bleiben bislang aus, in der Kurve wurde er auch nach der letzten Heimniederlage gegen Hoffenheim gefeiert. "Eine Menge Leute würden mit dir zur Not auch in die zweite Liga gehen", heißt es in einem Facebook-Post der Fankneipe "Eisen". Der in der Nachbarstadt Delmenhorst aufgewachsene Ex-Torwart Kohfeldt war früher selbst einer von ihnen. Und ein bisschen ist er es immer noch.