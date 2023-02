Jorrit Hendrix, in der 85. Minute für Shinta Appelkamp auf den Platz gekommen, verpasste zu Beginn der Verlängerung, Düsseldorf wieder in Führung zu schießen. Sein langer Ball wurde von Florian Flick in höchster Not vor der Linie gerettet (92.). Einen direkten Freistoß ließ Hendrix nur ans Aluminium krachen (105.). Ein schnelles Umschaltspiel Düsseldorfs entschärfte Flick mit einem harten Foulspiel gegen Jona Niemiec, dass der Nürnberger mit Rot vom Unparteiischen Hans von Brockhausen vom Platz geschickt wurde (120. +1). Beiden Mannschaften gelang es nicht, den entscheidenden Treffer in der Verlängerung zu erzielen, so dass das Pokal-Achtelfinale im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Am Ende behielt der 1. FC Nürnberg die Nerven und steht nach einem 6:4-Erfolg nach Elfmeterschießen im Viertelfinale.