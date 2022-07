Marmoush erlöst Wolfsburg in Jena

In der Schlussphase hielt Jena-Torhüter Kevin Kunz mit einer starken Parade den Regionallisten weiter im Spiel, als der erst eingewechselte Jakub Kaminski völlig frei am zweiten Pfosten den Ball zur Wolfsburger Führung einnicken wollte (66.). In der Nachspielzeit fiel dann das entscheidende Tor zu Gunsten der Wolfsburger mit Unterstützung von Jena: Nach einem Freistoß traten Marmoush und Lange im Kopfballduell an, wobei der Jena-Spieler den Ball eben über die eigene Torlinie brachte (90. +2). Damit ist der VfL Wolfsburg in letzter Sekunde in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen.