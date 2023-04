Kurz vor Schluss konnte die Eintracht nach einer Ecke von Union kontern: Daichi Kamada legte in den Lauf von Kolo Muani, der jedoch von den Gästen eingeholt und schließlich von Christopher Trimmel gebremst wurde (80.). In der 86. Minute scheiterte Leweling mit seinem Flachschuss an Eintracht-Keeper Kevin Trapp, der auch die anschließende Flanke von rechts fangen konnte (86.). Auch in der Nachspielzeit konnte Union nichts am Ergebnis ändern – mit dem 2:0-Sieg geht es für die Eintracht weiter ins Halbfinale!