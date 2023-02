Eintracht Frankfurt ist nach einer fulminanten Partie gegen den SV Darmstadt 98 mit einem 4:2-Erfolg ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Randal Kolo Muani brachte die Eintracht bereits in der 6. Minute in Führung. Ein Doppelpack von Mathias Honsak drehte das Spiel allerdings in eine 2:1-Führung Darmstadts, ehe Rafael Borré kurz vor der Halbzeitpause noch der 2:2-Ausgleich gelang. In der zweiten Hälfte schoss Daichi Kamada nach Vorarbeit von Mario Götze Frankfurt wieder mit 3:2 in Führung und Kolo Muani erzielte zur Schlussminute mit dem vierten SGE-Treffer die endgültige Entscheidung.