SC Freiburg ringt FC St. Pauli nieder

Der SC Freiburg ist nach einem knappen 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. Lukas Daschner brachten nach einem Fehlpass von Keven Schlotterbeck die Gäste in der ersten Halbzeit zunächst 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit köpfte Matthias Ginter die Partie in die Verlängerung, wo Michael Gregoritsch in der Schlussminute der Verlängerung den Lucky-Punch, ebenfalls per Kopf, für den SC Freiburg erzielte.