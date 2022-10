Zu Spielbeginn versuchte der Bundesligist Werder Bremen, das Spiel an sich zu reißen. Kurz nach Anpfiff die erste Top-Chance: Anthony Jung flankte den Ball von links in die Mitte zu Mitchell Weiser, dessen Kopfball aus fünf Metern allerdings zu zentral war (2. Minute). Dann übernahm jedoch Paderborn mit der ersten echten Chance die Führung. Ein Steilpass ging links zu Marvin Pieringer durch, der an Felix Platte weiterspielte. Dieser kam gegen Jung und Niklas Stark leicht zum Abschluss – 1:0 für Paderborn (22.). Noch in der ersten Spielhälfte erhielt Werder Bremen eine große Ausgleichs-Chance: Als Jens Stages Pass nicht zu Oliver Burke durchkam, schnappte sich Niclas Füllkrug den Ball – scheiterte dann allerdings aus sieben Metern an Leopold Zingerle, der exzellent mit dem Fuß abwehrte (40.). Stattdessen schickte Paderborn die Erstligisten mit einem 2:0 in die Halbzeit: Werder verteidigte zu schläfrig und ließ so Raum für Sirlord Conteh, der nach einem Steilpass von Julian Justvan den Ball an Jiri Pavlenka vorbei ins Tor legte (43.).