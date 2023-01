Kurz vor Schluss gelang der Auswahl von Trainer Labbadia doch noch der Ausgleich. Mavropanos eröffnete stark auf Luca Pfeiffer, der am Strafraum an Gil Dias weitergab. Der Neuzugang hämmerte den Ball sehenswert mit links in den Winkel (86.). In der Nachspielzeit legten die Schwaben nach. Bei der 17. Ecke landete Pascal Stenzels Flanke perfekt bei Serhou Guirassy am Fünfmeterraum, der den Ball aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückte (90.+5). Mit dem 2:1-Sieg geht es nun für die Stuttgarter ins Viertelfinale des DFB-Pokals.