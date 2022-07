Hoffenheim mit Zittersieg in Rödinghausen

Die Underdogs aus Rödinghausen begannen mutig und wurden durch Damjan Marčeta bereits in der 2. Spielminute gefährlich. Der Kopfball des Stürmers ging allerdings knapp am Tor vorbei. Noch deutlicher war Marčetas Chance in der 17. Minute. Frei vorm Kasten schlug er jedoch am Ball vorbei und musste anschließend verletzt ausgewechselt werden. Die TSG tat sich in der ersten Hälfte schwer und spielte zu unpräzise. Ohne nennenswerte Möglichkeit ging es für die Hoffenheimer in die Kabine.