Der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer spielte in den Anfangsminuten einen schnellen Angriff aus und ging prompt in Führung: Über die rechte Seite kombinierten sich Sheraldo Becker und Julian Ryerson durch Heidenheims Abwehr. An der Grundlinie flankte Becker den Ball zurück ins Zentrum, wo Tymoteusz Puchacz am langen Pfosten den Fuß nur noch hinhalten musste und zur frühen 1:0-Führung für Union einschob (7. Minute). Die Berliner behielten zunächst auch weiter die Spielführung. Heidenheim wurde in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich, als Andreas Geipl nach Eckball zentral aus der Ferne abzog und der Schuss von Ryerson gefährlich abgefälscht wurde, aber knapp über das Tor hinüberflog (33.).