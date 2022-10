Die Gastgeber zeigten sich dominant: Pascal Stenzel brachte den VfB mit einem Treffer aus gut 20 Metern in Führung (20. Spielminute). Kurze Zeit später schnupperte Luca Pfeiffer nach einer Flanke von Tiago Tomás per Kopf am 2:0, der gegnerische Keeper Martin Fraisl verhinderte das Tor (23.). Beim nächsten Versuch des VfB musste er sich jedoch geschlagen geben. Nach einer Ecke lief sich Wataru Endo frei und köpfte den Ball platziert in den Bielefelder Kasten (24.). Stuttgart spielte weiterhin steil in die Spitze, wo Tiago Tomas nach einem Haken am herauseilenden Arminia-Schlussmann scheiterte (28.). Dann allerdings flankte Borna Sosa von links auf Pfeiffer, der sich im Rücken von Andrés Andrade löste und problemlos das Tor zum 3:0 traf (29.). Damit noch nicht genug: Sosa flankte von links rechts in den Strafraum, wo Silas’ Direktabnahme als Aufsetzer im Tor landete (39.).