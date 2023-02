BVB nach wildem Derby im Viertelfinale

Bochum hielt stark dagegen, so dass der BVB fast die komplette restliche erste Halbzeit wenig Zugriff aus Tor hatte. Am Ende führte aber nicht nur der leichte Chancen-Überhang zur Dortmunder Führung: Riemann klärte einen langen Ball nach vorne. Doch der unkontrollierte Schuss landete bei Emre Can, der sich den Ball nur kurz zurechtlegte und nahe der Mittellinie Richtung leeres Tor abzog. Riemanns Rettungsaktion kam zu spät und so ging Borussia Dortmund mit einer 1:0-Führung beim VfL Bochum in die Pause.