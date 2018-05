Für Heynckes, 73, soll es das diesmal wirklich letzte Spiel seiner Karriere sein, ehe er wieder in seinen seit Oktober 2017 unterbrochenen Ruhestand zurückkehrt. Für Kovac, 46, ist es das letzte Spiel mit der Eintracht, ehe er seine Karriere danach beim FC Bayern in eine neue Dimension führen will. So traten sie dann auch auf. Hier der Elder Statesman Heynckes, der sich zuweilen locker und scherzend gab. Dort der junge Kollege Kovac, der die Fragen konzentriert und sachlich beantwortete. Gemeinsam haben beide Trainer derzeit nur, dass eine Premiere für sie in Aussicht steht. Heynckes könnte erstmals das Double gewinnen, Kovac seinen ersten Titel als Trainer.