Fast lebensgroße Reminiszenzen an historische Kapitel der nordirischen Fußball-Geschichte, und dem Bundestrainer war es ein besonderes Anliegen, nach dem souveränen 3:1-Erfolg in Belfast mit der nunmehr perfekten WM-Qualifikation auch die Verdienste des Verlierers herauszustellen. Kleines Land, große Leistung: So würdigte er sinngemäß den Gastgeber, der als Gruppenzweiter in die Playoffs zur WM 2018 geht. Löw: "In zwei Spielen können sie jedem Gegner weh tun."



Aber eben nicht seiner Mannschaft. Der Weltmeister hat den ärgsten Widersacher zweimal souverän in Schach gehalten. Jeweils von Anfang bis Ende, auch wenn der Ehrentreffer durch Josh Magennis (90. +3) noch einmal ohrenbetäubenden Lärm nicht nur auf dem West Stand auslöste, weil damit der Stolz der fröhlichen "Green and White Army“ hergestellt war. Aber ansonsten waren sich alle Augenzeugen an einem regnerischen Abend einig: Die DFB-Auswahl spielte in dieser Qualifikation in ihrer eigenen Liga. Oder wie Klassensprecher Mats Hummels mit Blickrichtung Russland herausstellte: "Wenn wir mit der Mannschaft, die wir haben, topfit in die WM gehen, dann werden wir auf jeden Fall einer der Favoriten sein.“