Sport - Wer bezahlt Einsätze für Risikospiele im Fußball?

Das Bundesland Bremen will die DFL an den Polizeikosten bei Risikospielen beteiligen und hat dazu im Herbst 2014 ein Gesetz verabschiedet. Dagagen klagt die DFL vor dem Oberverwaltungsgericht Bremen. Das Urteil wird am Mittwoch verkündet.