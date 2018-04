Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen hat die Gebührenforderungen des Bundeslandes Bremen an die Deutsche Fußball Liga grundsätzlich für rechtens erklärt. Damit darf die Hansestadt den Verband an Mehrkosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Rot- oder Hochrisikospielen der Bundesliga beteiligen. Dagegen hat die DFL unmittelbar nach Urteilsverkündung am Mittwochvormittag reagiert und den Gang in die nächste Instanz angekündigt.