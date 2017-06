DHB-Team sichert sich vorzeitigen Gruppensieg

Doch nach einer kräftezehrenden Saison mit etlichen Pflichtspielen war der Weg zum Gruppenerfolg mühselig. «Man merkt, es fehlt so ein bisschen auch an der notwendigen Kraft», hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning bereits zur Pause gesagt. Beste Akteure der abwehrschwachen DHB-Auswahl waren Kapitän Uwe Gensheimer und Julius Kühn mit jeweils sechs Treffern. Und zumindest Gensheimer wird sich bereits jetzt in die Ferien verabschieden.



Denn noch vor dem abschließenden Qualifikationsspiel am Sonntag (15 Uhr) in Bremen gegen die Schweiz verlässt er wie einige andere Stammkräfte bereits das Team. Die Partie gegen die Eidgenossen wird für Bundestrainer Christian Prokop nun zum Experiment. Zahlreichen Bundesliga-Akteuren wird der 38-Jährige am Sonntag zu ihrem Debüt verhelfen - bevor auch sie endlich in den Urlaub fahren dürfen.