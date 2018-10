DHB-Team startet souverän in die EM-Qualifikation

Auch in der zweiten Halbzeit wechselte Prokop munter durch, was am Spielverlauf wenig änderte. Nun durften auch Gensheimer, Groetzki und Jannik Kohlbacher an seiner alten Wirkungsstätte ran. Dagegen kam Regisseur Martin Strobel, der bei seinem Comeback in der Startsieben stand, nur sporadisch zum Zug.



Doch egal in welcher Formation - die DHB-Auswahl hatte alles im Griff. Nur im Abschluss sündigten die Prokop-Schützlinge öfter als dem Bundestrainer lieb war, was an diesem Abend aber leicht zu verschmerzen war.