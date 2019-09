Die Baustellen für den neuen DFB-Boss

Der wirtschaftlich unabhängige Keller dürfte gutheißen, dass dieser Institution unter Führung des Generalsekretärs Friedrich Curtius der gesamte Geschäftsbetrieb übertragen werden soll, um bei einem Haushaltsvolumen von 371 Millionen Euro in 2018 die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. Und auch die auseinanderdriftenden Interessen zwischen DFB, UEFA und FIFA münden für ihn nicht in unlösbaren Konflikten, weil sich die Ämter künftig nicht mehr in einer Person bündeln; daran waren neben Grindel ja auch Wolfgang Niersbach und in Teilen Theo Zwanziger gescheitert. Es wäre in der Politik schließlich auch unmöglich, drei Parteien von links nach rechts zu dienen. Keller wird nur aufpassen müssen, dass er sich mit dem Vizepräsidenten und Amateurvertreter Rainer Koch gut stellt, der den DFB in absehbarer Zeit bei UEFA und FIFA vertreten soll.