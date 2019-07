"Die Finals" live im ZDF

Mit dabei ist auch der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange. Er wird über die Triathlon-Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) an den Start gehen. Der Wettbewerb findet am 4. August (10.30 Uhr/live im ZDF) in Berlin statt. Dabei geht es Lange nicht so sehr um ein gutes Ergebnis, sondern er freue sich, seinen Teil beizutragen, "den hoffentlich zahlreichen Zuschauern zu zeigen, welche tolle Sportart der Triathlon ist".



Zu den Meisterschaften in gleich zehn Sportarten werden am 3./4. August mehr als 3000 Sportlerinnen und Sportler erwartet, die um 190 Titel kämpfen. ARD und ZDF übertragen in Gemeinschaftsproduktion etwa 20 Stunden live und im Live-Stream. "Da liegt schon ein Hauch von Olympia in der Luft an diesem Wochenende", sagt Thomas Fuhrmann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport.