von Eike Schulz

Elisabeth Seitz wird bei den Finals 2021 zum 23. Mal deutsche Meisterin - ihr achter Mehrkampf-Titel. Bei Olympia 2012 wird sie Sechste, in Rio 2016 Vierte, dann WM-Dritte jeweils am Stufenbarren. Ihr nächstes Ziel: Olympia in Tokio.