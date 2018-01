Nächster Showdown der Biathlon-Alphatiere

Eine Gockel-Einlage, die Johannes Thingnes Boe, sein härtester Widersacher in diesem Winter, gegenüber zdfsport.de pikiert kommentierte: „Man kann seine Freude ja zeigen. Aber ich mag es nicht wirklich, wenn du dich dabei umdrehst und es Gesicht zu Gesicht mit anderen machst. Ich hätte das niemals getan.“



Beim Einzel über 20 Kilometer zum Auftakt des Weltcups in Ruhpolding werden derartige Anflüge von Überheblichkeit kaum zu beobachten sein – weil es beim Klassiker des Biathlons keine Mann-gegen-Mann-Duelle am Schießstand gibt. Mit Szenen wie in Oberhof ist in Zukunft allerdings immer wieder zu rechnen – gerade zwischen Fourcade und dem pünktlich vor Olympia wiedererstarkten Svendsen.