Marc verkörpert genau das offensive Torwartspiel, das wir bei der Nationalmannschaft brauchen. Andreas Köpke

Als das Trio sich in dieser Konstellation Anfang Juni für ein Freundschaftsspiel in Dänemark, ein WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino und den anstehenden Confed-Cup versammelte, galt die Rangfolge unter den drei Kronprinzen noch als völlig offen. Dann wurde Trapp (27) in seinem ersten und bislang einzigen Länderspiel zwar in Kopenhagen, aber eben nicht in Sotschi, Kasan oder St. Petersburg eingesetzt.



Und als Leno (25) beim Confed-Cup-Auftakt gegen Australien patzte, bekam ter Stegen das Vertrauen, das er vor allem beim Finalsieg gegen Chile zurückzahlte. Folgerichtig stand der Keeper, der mit dem FC Barcelona in sieben Liga-Spielen erst zweimal hinter sich greifen musste, auch bei den WM-Qualifikationsspielen im September in Tschechien (2:1) und gegen Norwegen (6:0) zwischen den Pfosten.