Jennifer Meier: „DFB-Präsidentin wäre schön“

Bis zur verkorksten WM 2018 hatte der DFB noch einen Bogen um Spielorte gemacht, deren Kapazität bei unter 30.000 Zuschauern liegt. Die deutsche Frauennationalmannschaft durfte sich zum selben Zeitpunkt über einen größeren Zuspruch freuen – wenn auch nicht in der Heimat. Knapp 27.000 Tickets hatte Schwedens Fußballverband bis dato für das Gastspiel der DFB-Frauen in der Friends Arena zu Solna am 6. April (13:45 Uhr/ARD) abgesetzt. Am 2. April vermeldete der Svenska Fotbollförbundet (SvFF), die 30.000-Zuschauer-Marke geknackt zu haben. Zum Vergleich: Den 3:1-Sieg der DFB-Frauen gegen Österreich im Oktober sahen nur 3.569 Zuschauer in Essen. „Dieses Team hat mehr Zuschauer verdient“, beklagte der damalige Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hinterher.