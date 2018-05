Doll: Die Mischung macht's

Man weiß, wo man liegt, überlegt nicht ständig ängstlich: Bin ich zu lahm? Bin ich zu schnell? Verpenn‘ ich gerade das Rennen? Benedikt Doll

So sieht Doll in Verfolgungen und Massenstarts, die ihm etwas suspekt sind, auch einen Vorteil: „Man weiß, wo man liegt, überlegt nicht ständig ängstlich: Bin ich zu lahm? Bin ich zu schnell? Verpenn‘ ich gerade das Rennen?“ Deshalb läuft er die erste Runde generell lieber in einer Gruppe. Am Schießstand aber und in den späteren Runden arbeitet er lieber für sich allein.



Schließlich kann er da seine läuferischen Qualitäten besser zeigen als etwa beim Verfolger. „Da gibt es doch viele mit einem schwächeren Laufniveau, die sich dann an einem festbeißen – und man sie nicht mehr loswird. Das ist manchmal schon nervig“, erzählt der 27-Jährige. Sein schmunzelnder Vorschlag: „Das Beste für mich wäre eine Mischung.“