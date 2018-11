Dopingsperren - alle Klarheiten beseitigt

Rechtssicherheit ist dem IOC besonders wichtig in dieser Sache. Ohne Rechtssicherheit keine Strafen, hatte es lange geheißen. Das hatte an den Nerven vieler Athleten aus anderen Ländern gezehrt. Denn der Betrug im Kontrolllabor von Sotschi hat ja offenbar stattgefunden. Das Loch in der Wand. Die Kratzspuren an den Urinbehältern. All das ist bekannt, auch wenn Russland sich noch immer gegen die Vorwürfe wehrt.