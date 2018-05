Es ist Zeit für Geschenke in Dortmunds Trainingslager. In Sichtweite des BVB-Teamhotels in Marbella ziehen die Heiligen Drei Könige vorbei. Auf Umzugswagen wie bei uns an Rosenmontag bewegt sich die sogenannte Cabalgata über die Avenida Ricardo Soriano. Einige Tonnen Kamelle haben die „Reyes Magos“ im Gepäck, für Groß und Klein am dicht gefüllten Straßenrand. An der Borussia geht die Party vorbei, die Spieler verziehen sich nach einer weiteren schlauchenden Fußballeinheit im städtischen Stadion lieber auf die Zimmer. Aber die Westfalen haben sich selbst Präsente mit nach Andalusien gebracht.