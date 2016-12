Draxler-Wechsel zu Paris St. Germain perfekt

Dass es Spiele solcher Größenordnung derzeit in Wolfsburg nicht gibt, lag auch an Draxler. Der vor anderthalb Jahren für rund 36 Millionen Euro vom FC Schalke 04 als vermeintlicher Nachfolger für den Fußballer des Jahres 2015 Kevin De Bruyne geholte Offensivspieler fühlte sich beim VW-Klub und in Wolfsburg nie wohl und erfüllte die Erwartungen nicht. Mit Draxler rutschte der VfL in die Krise und spielt in dieser Saison nur gegen den Abstieg.