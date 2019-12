Abfahrtssieg für Dreßen bei Comeback

Dass es so läuft, hätte ich mir nicht gedacht, das ist ein Wahnsinn. Thomas Dreßen

"Dass es so läuft, hätte ich mir nicht gedacht, das ist ein Wahnsinn", sagte Dreßen völlig überwältigt von seinem unerwarteten Coup in Lake Louise im ORF: "Es muss viel zusammenpassen, die kleinsten Fehler sind fatal. Mir ist heute alles perfekt aufgegangen." Und das auf den Tag genau ein Jahr nach seinem schlimmen Sturz in Beaver Creek/USA, wo er sich schwer am Knie verletzte und unter anderem das Kreuzband riss (Dreßen: "Es war alles kaputt").



Dreßen war 0,02 Sekunden schneller als Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus dem italienischen Team. Den dritten Platz teilten sich nach 48 gestarteten Fahrern die beiden Schweizer Carlo Janka und Beat Feuz mit jeweils 0,26 Sekunden Rückstand auf Dreßen. Josef Ferstl belegte als zweitbester Deutscher Rang 14 unmittelbar vor Romed Baumann als 15. in dessen erstem Rennen für den Deutschen Skiverband. Der 33-Jährige war die ersten 279 Weltcup-Rennen seiner Karriere für Österreich an den Start gegangen und hatte im Sommer die Nation gewechselt.