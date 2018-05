DSV-Herren wollen in Beaver Creek auftrumpfen

Bei zwei Testrennen vor zwei Wochen in Copper Mountain fuhren Ferstl, Dreßen und Sander hinein in die Phalanx der Etablierten. Der Schnee im nah gelegenen Beaver Creek ist ähnlich. Ein gutes Omen für eine Leistungssteigerung an diesem Wochenende, die vor allem Andreas Sander anstrebt. Mit dem 15. Abfahrtsrang in Lake Louise war der beste Deutsche der vergangenen Saison zufrieden, aber im Super-G blieb er mit Platz 24 hinter den Erwartungen zurück. Ihm sollte auf der Raubvogel-Piste eine deutliche Leistungssteigerung gelingen.



Als letztes Rennen in den USA steht am Sonntag ein Riesenslalom auf dem Programm. Die Lücke, die Felix Neureuther hinterlässt, können Dopfer, Luitz und Strasser kaum schließen. Fritz Dopfer startet nach dem guten Auftakt in Levi mit Platz 15 im Slalom erstmals nach der schweren Verletzung vor einem Jahr auch im Riesenslalom. Ihm fehlen Trainingstage, aber der 30-Jährige ist zuversichtlich, dass er mit der Spezialschiene, die nach den Brüchen von Schien- und Wadenbein die Wunde schützt, wieder voll angreifen kann. Stefan Luitz will in seiner Spezialdisziplin aufs Podest. Für Linus Strasser wäre der Einzug in den Finallauf ein Erfolg, denn er ist Slalomspezialist.