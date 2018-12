Schwimm-Bundestrainer Lambertz tritt zurück

Laut Lambertz gaben familiäre Gründe den Ausschlag für die Entscheidung: "Ein fürsorglicher Familienvater und Cheftrainer zu sein, ist kaum möglich. Ich habe zwei kleine Töchter zu Hause, bin aber über die Hälfte des Jahres nicht bei ihnen. So sollte es nicht sein und so möchte ich nicht weitermachen", wird Lambertz in einer DSV-Pressemitteilung zitiert: "Es sind genug Tränen in den letzten geflossen, jetzt müssen Zeiten der Freude und des familiären Glücks deren Platz einnehmen."