Fit für die großen Medaillen

Nicht nur in Leverkusen hat sich der Parasport rasant entwickelt, weltweit sieht es ähnlich aus. Die WM-Siege und Weltrekorde von Johannes Floors haben es in diesem Jahr in die "Tagesschau" geschafft. "Das war im Jahr 2000 nicht vorstellbar", so der Leverkusener Trainer. Aber auch die Leistungen der Athleten hätten sich "enorm entwickelt". Das mache den Einstieg für Anfänger schwerer, die Wettkämpfe dafür um so rasanter und spannender. Ein Ende der Entwicklung sei nicht in Sicht. Weshalb die Vorfreude auf Tokio 2020 groß ist.