Frankfurt und Mainz trafen im nationalen Cup erst einmal aufeinander. Dafür schaffen es die Klubs immer wieder, genau dann gegeneinander zu spielen, wenn es für mindestens einen von beiden um sehr viel geht. Noch vor zwei Jahren wäre die Eintracht sicher abgestiegen, wenn sie nicht kurz vor Schluss noch ein Glückstor zum 2:1-Sieg gegen Mainz erzielt hätte. Und im vergangenen Mai drohten die 05er am vorletzten Spieltag auf den Relegationsplatz zurückzufallen, weil sie gegen Frankfurt nach knapp einer Stunde mit 0:2 zurücklagen. In einer der spektakulärsten Halbzeiten der Mainzer Bundesliga-Historie drehten sie dieses Spiel aber noch und gewannen 4:2. Eine ähnliche Moral will Mainz auch heute zeigen. Bestenfalls von Beginn an.