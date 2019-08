Eintracht Frankfurt und seine fürstliche Verpflichtung

Herzlich willkommen zur dritten Runde der Europa-League Qualifikation zum Hinspiel zwischen Austria Wien und Apollon Limassol.



Die Wiener Austria ist bei ihrem Europacup-Comeback gefordert. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Bundesliga brodelt es bereits wieder etwas bei den Wienern. Auch der im Sommer neu gekommene Coach Christian Ilzer hätte sich seinen Einstand in Violett bestimmt anders vorgestellt. Dennoch trübt dies nicht die Vorfreude auf sein Europacup-Debüt: „Es ist ein absolut besonderes Spiel auch für mich persönlich“, so Ilzer, der ebenso meint: „Vielleicht kommt dieses Spiel zur rechten Zeit.“



Anders als die Austria ist Apollon Limassol noch nicht in die Meisterschaft gestartet. Dafür hat man aber bereits zwei erfolgreiche Qualifikationsrunden in der Europa League in den Beinen. Erst konnte man dabei Kauno Zalgiris auschalten, ehe man sich auch gegen Shamrock Rovers durchsetzen konnte. Dementsprechend dürfte man heute wohl auch mit breiter Brust auftreten.



Können sich die Wiener einen gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen? Anpfiff in Wien-Favoriten ist um 20.30 Uhr.