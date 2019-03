Eintracht mit Vorfreude und Respekt

Die Posse um Inters Starstürmer Mauro Icardi, dem die Kapitänsbinde abgenommen worden war und der seitdem kein Spiel mehr gemacht hat (oder machen möchte), könnte der Eintracht in die Karten spielen. "Natürlich interessiert mich das, aber das ist etwas, was ich nicht beeinflussen kann", sagte Hütter und warnte: "Angeschlagen heißt auch gefährlich."



In der Serie A hinkt Inter den eigenen Ansprüchen hinterher. Die Generalprobe am vergangenen Freitag verpatzten die Italiener mit einem 1:2 bei Cagliari Calcio. "Die können ruhig noch ein bisschen Unruhe haben", sagte Hübner. "Schön" wäre es sogar, wenn diese den Champions-League-Sieger von 2010 noch bis zum Rückspiel in der kommenden Woche beschäftigen würde.



Nach Italien werden mindestens 13.500 Frankfurter reisen, völlig unabhängig vom Ergebnis im Hinspiel. Bereits in den vorausgegangenen Auswärtsspielen hatten die Anhänger der Hessen für eine Heimspiel-Atmosphäre gesorgt. Das Rückspiel müsse "für Inter zu einer Herkulesaufgabe werden", sagte Hübner.