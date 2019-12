Colorado Avalanche-Torwart Philipp Grubauer

Quelle: ap photo/Jim Mone

Diese Rolle fand er in der Höhenluft der Rocky Mountains, in Colorado - allerdings nicht sofort.



Denn in der vergangenen Saison war zunächst noch nicht ganz klar, ob Philipp Grubauer oder Semyon Varlamow die Nummer eins im Avalanche-Tor ist. Die Statistiken sprachen eher für den Russen, der bereits seit 2011 im Klub war und in 49 Vorrunden-Begegnungen das Vertrauen von Trainer Jared Bednar bekam, während Grubauer die anderen 33 Partien von Beginn an spielte.