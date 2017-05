Stolz und Enttäuschung nach Viertelfinal-Aus

Das Urteil des Bundestrainers fiel nicht weniger positiv aus. Er sieht den Backup-Goalie der Washington Capitals sogar zu Höherem berufen: "Er hat das Zeug zum Nr.-1-Torwart in der NHL.“ Zu den Gewinnern des Turniers zählt aber nicht nur Grubauer, sondern auch junge Spieler wie die Angreifer Dominik Kahun und Frederik Tiffels (beide 21 Jahre), die sich mit ihrer Schnelligkeit und ihren technischen Fähigkeiten in den Vordergrund gespielt haben. "Die jungen Spieler müssen in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen“, so der Bundestrainer mit Blick auf Routiniers wie Ehrhoff (34) und die Seidenberg-Brüder Yannic (33) und Dennis (35), die dem DEB-Team möglicherweise nicht mehr viele Jahre zur Verfügung stehen.