Jetzt wartet der Weltmeister

Bis 33 Sekunden vor Schluss, als Angreifer Felix Schütz mit seinem Tor zum 3:3 die Verlängerung erzwang, schien sich der Traum vom WM-Viertelfinale dem Ende zuzuneigen. Aber wie schon im richtungsweisenden Spiel gegen die Slowakei kam die deutsche Mannschaft zurück – und hatte im Penaltyschießen erneut das glücklichere Ende. Auch Kapitän Ehrhoff war sichtlich stolz: „Am Ende noch mal so zurückzukommen, das sagt eigentlich alles über uns.“



Im Viertelfinale wartet nun mit Titelverteidiger Kanada die derzeit beste Eishockey-Nation. Obwohl viele Stars wegen der NHL-Playoffs in Nordamerika geblieben sind, verfügt die Mannschaft über ein absolutes Weltklasse-Personal. Dazu zählen etwa Nate McKinnon und Mitch Marner, die zu den Top-Scorern dieses Turniers gehören. Oder Claude Giroux, der vor einigen Jahren einmal ein Gastspiel bei den Eisbären Berlin gab. Da fällt es kaum ins Gewicht, dass mit Top-Verteidiger Tyson Barrie ein Spieler bei einer Wrestling-Einlage mit einem Teamkollegen im Hotelzimmer am Bein verletzte und bereits abreisen musste.