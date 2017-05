Mit einem Extra-Schub gegen die Letten

Der frühere lettische Nationalspieler Herberts Vasiljevs, Eishockey-Fans in Deutschland als langjähriger Kapitän der Krefelder Pinguine bekannt, sieht in dem möglichen Kräfteverschleiß einen wichtigen Faktor. "Trotzdem glaube ich, dass am Ende die Tagesform entscheidet. Ich erwarte ein hitziges, vielleicht auch etwas dreckiges Spiel, weil es für beide Mannschaften um sehr viel geht", so Vasiljevs: "Das Viertelfinale wäre für beide Nationen ein großer Erfolg."



Neben der Auseinandersetzung auf dem Eis dürften sich auch die deutschen und die lettischen Fans ein echtes Duell liefern. Wie bei jeder WM werden die Letten von Tausenden Anhängern begleitet, die ihre Mannschaft lautstark und mit viel guter Laune unterstützen. Aber auch die deutschen Fans haben bei dieser WM schon mehr als einmal bewiesen, dass sie die deutsche Mannschaft nach vorne peitschen können.