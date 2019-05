Jalonen hatte in seiner Heimat vor dem WM in der Kritik gestanden, weil etliche NHL-Stars abgesagt hatten und Jalonen auf weitere prominente Spieler verzichtet hatte. «Der Geist, der bei uns in der Kabine herrscht, ist der beste, den ich jemals gespürt habe», sagte Toni Rajala vom EHC Biel aus der Schweiz aber bereits nach dem 1:0-Überraschungssieg gegen den Top-Favoriten Russland im Halbfinale am Samstag. Auch da hatte Anttila das Siegtor geschossen. Shea Theodore (11.) von den Las Vegas Golden Knights hatte Kanada in Führung gebracht. Doch im Mittelabschnitt drehten die Finnen auf, machten Druck und wurde im Schlussdrittel belohnt.



Damit bleibt Kanada in der Liste der Weltmeister weiter knapp hinter Russland (27 Titel). Zuletzt hatten die Kanadier, die zum vierten Mal binnen fünf Jahren im Finale standen, 2016 mit einem 2:0-Endspielsieg gegen Finnland in Russland gesiegt. Deutschland ist das einzige Team, das den aktuellen Weltmeister Finnland bei dieser WM in regulärer Spielzeit bezwingen konnte (4:2).