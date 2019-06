«Wir wussten von vornherein, dass die Slowaken der Gegner sind, den wir schlagen müssen, um ins Viertelfinale zu kommen», sagte Stürmer Matthias Plachta vor dem Match. «Es wird bestimmt ein hitziges Spiel, aber diese Spiele spielen wir gerne.» Auch Kapitän Moritz Müller hatte seine Mitspieler gewarnt: «Ich erwarte, dass es von Anfang an laut sein wird. Da müssen wir einfach unsere Emotionen im Griff haben.» In der Tat erinnerte die Atmosphäre in der voll besetzten und lauten Steel Arena an das entscheidende Olympia-Qualifikationsspiel 2016 in Riga gegen Lettland. Damals hatte der spätere Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl Deutschland zum 3:2-Sieg geschossen.



Eine solche nervliche Anspannung bleibt dem DEB diesmal wohl erspart, da sie auch in Kosice selbst nach dem zweiten Drittel ruhig blieb, in dem die Slowaken die Führung durch US-Collegespieler Michaelis in Überzahl drehten und damit die Arena in einen Hexenkessel verwandelten. Im Schlussabschnitt schlugen Draisaitl und Eisenschmid noch einmal zurück und nahmen sich damit den Druck, nun weitere Siege gegen die Top-Nationen einfahren zu müssen.