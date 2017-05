Zwar war die Niederlage gegen die Schweden durchaus einkalkuliert, doch mit der Art und Weise war Bundestrainer Marco Sturm alles andere als zufrieden. 35 Minuten lang hielt seine Mannschaft gut mit, wurde dabei aber auch von einem wieder überragenden Thomas Greiss im deutschen Tor im Spiel gehalten. Doch dann führten zwei vermeidbare Fehler in der eigenen Verteidigungszone dazu, dass das DEB-Team plötzlich spielentscheidend mit 2:4 hinten lag. Sturm: „Da haben wir total geschlafen.“



Mit Blick auf das schwere Match gegen Rekordweltmeister Russland forderte er, die Mannschaft müsse das Spielniveau über die gesamte Spieldauer aufrechterhalten. „Gegen einen solchen Gegner hast du nur eine Chance mit einer guten Mannschaftsleistung, einem guten Torhüter und du brauchst auch Glück.“ All das hatte das DEB-Team beim sensationellen Auftaktsieg gegen die USA (2:1). Mit den drei Punkten aus diesem Spiel liegt die deutsche Mannschaft zwar mehr als im Soll, doch ein erneutes Debakel wie gegen Schweden will Sturm gegen Russland unbedingt vermeiden: „Wir müssen wieder in die Spur kommen.“