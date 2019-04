Eintracht verliert - und gibt sich kämpferisch

Die beeindruckende Erfolgsserie von Eintracht Frankfurt in der Europa League ist vorerst gerissen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter unterlag am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon 2:4 (1:2). Zuvor hatte die Eintracht in zehn Spielen auf europäischer Bühne nicht verloren.