Blick in die Glaskugel

Keine Rede ist bislang davon, ob es auch an der ungleichen Verteilung von Kosten und Einnahmen noch Änderungen gibt. Die auf 190 in Juristen-Englisch verfassten "Tournament Requirements" der UEFA erhalten jede Menge Pflichten der Austragungsstädte gegenüber der UEFA und ihren Lizenznehmern. So ist für die Dauer einer "Exclusivity Period" im Umkreis von 500 Metern der Stadien jedes Werbeplakat untersagt, das nicht von einer UEFA-Lizenz gedeckt ist, also auch die Eisreklame am Kiosk.