Joshua Kimmich, der Ordnungshüter

Gegen Argentinien bekam Kimmich fast logischerweise die Binde. Auch wenn sie ihm nicht so recht passen wollte: "Vielleicht muss der DFB mal eine in XS herstellen, weil bei mir ist sie gerade in der ersten Halbzeit immer wieder runtergerutscht. Da muss ich mal ein bisschen meinen Bizeps aufpumpen", sagte er danach. Er kann aber nicht nur Witzchen machen, sondern auch Klartext reden.



Und dazu gehören Lob und Tadel fürs große Ganze. "Es ist positiv, dass man sieht, egal, wer auf dem Platz steht, wir haben eine große Qualität.“ Einerseits. Andererseits gefiel ihm der Kontrollverlust nach der Halbzeit gar nicht. "Insgesamt hatten wir zu wenig Ballbesitz, zu wenige Lösungen nach vorn, nicht so den Zugriff." Reife Worte. In Estland wird wieder Kapitän Manuel Neuer das Team aufs Feld führen. Aber was passiert, wenn der 33-jährige Torhüter nach der EM 2020 seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden sollte?