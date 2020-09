Emre Can wechselt zum BVB

Vor allem die Vielseitigkeit des auf mehreren defensiven Positionen einsetzbaren Profis dürfte die BVB-Führung zu einem weiteren tiefen Griff in die Vereinskasse verleitet haben. Dass sich der gebürtige Frankfurter zuletzt in Turin zumeist mit der Reservistenrolle begnügen musste, war offenbar kein Hinderungsgrund. Mit dem Wechsel nach Dortmund will der Mittelfeldspieler auch seine Chancen auf einen Platz im EM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw verbessern.